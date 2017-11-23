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Бизнес-центр на Кирова «растворится» среди памятников архитектуры — вице-мэр Пензы

13:56 | 23.11.2017 | Общество

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Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Многоэтажный бизнес-центр, который возводится в исторической части Пензы — на «красной линии» вблизи отделения Банка России на улице Кирова — «растворится» среди памятников архитектуры. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос ИА «PenzaNews» за подписью вице-мэра Магомеда Агамагомедова.

Бизнес-центр на Кирова «растворится» среди памятников архитектуры — вице-мэр Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно эскизному решению, строящееся здание по своей стилистике относится к новому конструктивизму. В настоящее время существует достаточное количество примеров размещения подобных объектов в исторической городской зоне по соседству с памятниками архитектуры», — поясняется с тексте.

В нем отмечается, что сформированный тип застройки на данном отрезке улицы Кирова допускает проектирование зданий и сооружений современного образа и более высокой этажности.

«Сочетание существующих и строящихся объектов благоприятно подчеркивает достоинства и особенности друг друга. Значительный объем остекления фасадов офисно-торгового центра позволяет объекту «раствориться» в окружении, формируя единый комплексный фрагмент городской среды», — говорится в ответе замглавы городской администрации.

В нем уточняется также, что разрешение на строительство было выдано мэрией ООО «Триумф» еще 21 августа 2008 года, то есть в тот период, когда мэром Пензы являлся Роман Чернов, а его заместителем по земельным и градостроительным вопросам — Людмила Кипурова.

«Застройщик должен соблюдать все обязательства, предусмотренные проектной документацией, которая получила заключение государственной экспертизы», — отмечается в письме.

В нем также поясняется, что схема ограничения высотности зданий и сооружений в центральной части Пензы пока находится в стадии разработки и согласования.

«На объекты, разрешение на строительство которых было получено до утверждения указанной схемы, положения схемы распространяться не будут», — подчеркивается в тексте.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект офисно-торгового центра в исторической части Пензы разработан московским архитектурным бюро «Группа АБВ».

Заказчиком строительства является ООО «Триумф». В учредителях компании значатся три организации: ООО «РВС-девелопмент», ООО «Лидер» и ООО «Центр недвижимости». Последняя является 100-процентным учредителем генподрядчика строительства — ООО «24 этаж».

В 11-этажном здании планируется разместить торговые и офисные площади, столовую, ресторан и кальянную.

Объект намечено сдать в эксплуатацию в III квартале 2019 года.
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