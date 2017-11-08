В исторической части Пензы возводят 11-этажный бизнес-центр Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Офисные и торговые площади будут расположены в 11-этажном здании, которое возводится в самом центре Пензы — между филиалом компании «Ростелеком» и отделением Банка России.

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Согласно паспорту объекта, сооружение планируется назвать «Триумф».

Однако на сайте, на котором предлагается купить коммерческую недвижимость, здание позиционируется как бизнес-центр «Атриум» — единственный в Пензе класса «А».

В качестве заказчика на информационном стенде у стройплощадки указано ООО «Триумф», генеральным подрядчиком выступает ООО «24 этаж».

Объект, который начали возводить в марте 2017 года, планируется сдать в эксплуатацию в III квартале 2019 года.

На данный момент работы ведутся на уровне 5 этажа. Таким образом, после завершения стройки здание окажется вдвое выше и будет заметно выбиваться из общего архитектурного облика центра Пензы.

На интернет-портале, посвященном будущему бизнес-центру, уточняется, что участок строительства общей площадью 2,1 тыс. кв. метров расположен на «красной линии» — в квартале от пешеходной части улицы Московской, которую нередко называют «пензенским Арбатом».

Площадь здания, проект которого разработало московское архитектурное бюро «Группа АБВ», составит 7,9 тыс. кв. метров.

Ожидается, что на нулевом этаже будет предусмотрена парковка на 73 места.

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На цокольном и первом этажах разместятся торговые помещения. Их высота составит до 5,6 метра.

Второй этаж будет отведен под бутики и столовую, а с третьего по девятый этажи займут офисы.

На 10 этаже намечено организовать ресторан с приватной зоной для ведения переговоров, а на последнем — разместить кальянную с выходом на эксплуатируемую кровлю.

Высотное здание в центре Пензы будет иметь панорамное остекление офисных помещений, а его цоколь облицуют гранитом.

Проект продвигается под брендом «Территория жизни», который прочно ассоциируется с ЖК «Арбековская застава» и «Измайловский».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, директором ООО «Триумф» является Мария Шулешова. В учредителях значатся три организации: ООО «РВС-девелопмент», ООО «Лидер» и ООО «Центр недвижимости».

Последняя организация является 100-процентным учредителем ООО «24 этаж». Должность генерального директора общества занимает Сергей Соболев. В сентябре 2017 года он был удостоен почетного знака губернатора «Во славу земли Пензенской», который ему вручил губернатор Иван Белозерцев. Советником руководителя компании является депутат Законодательного собрания Пензенской области от партии «Единая Россия» Федор Тощев.