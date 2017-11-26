Валерий Савельев поздравил жительниц Пензы с Днем матери Общество

Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев поздравил женщин с Днем матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, этот праздник дает возможность сказать добрые слова в адрес всех матерей и выразить им слова признательности.

«Мама — это первое слово, которое произносит ребенок. Мама — это воплощение добра и нежности, ласки и любви, заботы и милосердия. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Мамина любовь делает каждого из нас сильнее и увереннее, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы. Мамы всегда рядом с нами. Они искренне как никто другой радуются нашим успехам и огорчаются неудачам. Мама — это надежный тыл и верный товарищ, это человек, который всегда поддержит и поймет», — отметил Валерий Савельев.

Он выразил признательность всем матерям за неустанный труд и любовь к своим детям.

«Особые слова благодарности в этот день я адресую многодетным матерям, мамам, воспитывающим приемных детей, и бабушкам, которые бережно хранят семейные традиции, помогают растить внуков и правнуков, наставляя их на путь добра и справедливости», — добавил глава города.

Валерий Савельев пожелал женщинам счастья, здоровья, благополучия, любви, добра и мира.

«Пусть дети радуют вас своими успехами и талантами, пусть растут здоровыми и послушными! Пусть ваши глаза светятся счастьем, а лицо озаряет улыбка! Теплого семейного очага вам, достатка в доме, крепкой, надежной мужской поддержки и всего самого наилучшего!» — сказал он.