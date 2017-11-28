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Принято решение о блокировке сайта о способах ухода от налогов

10:02 | 28.11.2017 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Сайт с информацией о способах уклонения от уплаты налогов будет заблокирован по решению Вадинского районного суда Пензенской области.

Принято решение о блокировке сайта о способах ухода от налогов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прокуратура Вадинского района выявила сайт, побуждающий пользователей к совершению противоправных действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что после этого в суд было направлено исковое заявление о признании распространяемой информации запрещенной в России.

«Заявление судом удовлетворено. После его вступления в законную силу сайт подлежит включению в специальный реестр Роскомнадзора и последующей блокировке», — добавила собеседница агентства.
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