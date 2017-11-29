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В Пензе родилась четвертая тройня за год

11:52 | 29.11.2017 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Четвертая с начала 2017 года родилась в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

В Пензе родилась четвертая тройня за год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава региона, дети появились на свет еще в начале ноября, однако эта информация не была обнародована по просьбе родителей.

«Два мальчика и девочка, а также их мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что первым родился мальчик весом 2 кг 290 граммов и ростом 47 см, вторым — также мальчик весом 2 кг 300 граммов и ростом 46 см, а третьей стала девочка весом 2 кг 80 граммов и ростом 43 см.

В Минздраве уточнили, что дети появились на свет с разницей в минуту.

«Рождения подобной тройни с разнополыми детьми в Пензенской области не было несколько лет», — отметили в ведомстве.
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