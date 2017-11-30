Здание на окраине Пензы передано двум фондам по защите животных Общество

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Здание №1Д на улице Бийской в Пензе передано двум некоммерческим организациям — фонду «Рука помощи бездомным животным» и организации «Вместе» — в безвозмездное пользование на неопределенный срок. Соответствующее решение депутаты гордумы приняли в ходе 39-й очередной сессии в четверг, 30 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам начальника управления муниципального имущества мэрии Наили Алюшевой, НКО займут первый и второй этажи.

Перед голосованием за передачу помещений депутаты задали уточняющие вопросы о деятельности обеих организаций.

Отвечая на них, исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомных животных» Дарья Жалнина пояснила, что новые хозяева питомцев, прежде чем их забрать, проходят анкетирование.

«Это должны быть адекватные люди, которые понимают свои обязанности по содержанию животного», — пояснила она.

Общественница добавила, что с каждым человеком, решившим взять животное к себе домой, подписывают договор, а впоследствии стараются поддерживать связь с ним.

«При любых проблемах мы забираем их [животных] обратно», — отметила Дарья Жалнина.

Она уточнила, что организация готова привести передаваемые ей помещения в надлежащий вид, тем более что НКО получила президентский грант в размере около 3 млн. рублей, который рассчитывает потратить на покупку оборудования, оплату ветеринарных услуг и содержание до 3 тыс животных.

По ее словам, стоимость ремонтных работ составит не менее 1 млн. рублей.

«Такие средства у нас имеются. Мы готовы сразу после подписания договора приступить к ремонту», — сказала Дарья Жалнина, подчеркнув, что нужно быстрее переехать, «и тратить деньги не на аренду, а на животных».

В свою очередь представитель организации «Вместе» Роман Бортников пояснил, что помещения на улице Бийской позволят собрать животных в одном месте, в то время как сейчас они содержатся в разных концах города.

«У нас есть договоренность с одним из заводов — они нам готовы предоставить строительные смеси», — сказал он в ответ на вопрос о предстоящем ремонте.

Роман Бортников добавил, что операционную, на обустройство которой потребовались бы значительные средства, делать не планируется.

«У нас есть большое количество ветеринарных клиник, и они готовы нам делать скидки», — пояснил представитель организации «Вместе».

После того, как по вопросу передачи помещений было принято положительное решение, депутаты выразили надежду на то, что НКО объединят усилия в вопросе помощи животным.