Реконструкция дороги в районе Бригадирского моста откроет новые перспективы — мэр Общество

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Реконструкция автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной позволит по-новому организовать транспортные потоки в этой части Пензы. Такое мнение высказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«В перспективе реализация проекта позволит обустроить хорошую транспортную артерию, которая свяжет промышленную зону на улице Рябова с микрорайоном Арбеково. Магистраль даст возможность увести грузовые транспортные потоки из центра города, обеспечив выезд на федеральные трассы», — пояснил он в ходе выездного совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел на объекте в четверг, 30 ноября.

Мэр отметил, что водоотведение с локальными очистными сооружениями можно обустроить по аналогии с улицей Антонова.

«Сброс воды после очистки здесь возможен», — добавил Виктор Кувайцев.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, участники совещания рассмотрели разработки Воронежского проектного института, которые содержат два варианта решения проблемы с пропускной способностью.

В первом случае реконструкция дороги предполагает устройство эстакады, которая позволит одновременно миновать железнодорожные пути и реку Пензу. Планируется расширение проезжей части до четырех полос со строительством тротуаров, велодорожек, заездных карманов для общественного транспорта, а также сетей наружного освещения.

Второй вариант предусматривает сохранение проезда под мостом.

Разработку проектно-сметной документации на реконструкцию планируется завершить в августе 2018 года, сообщает пресс-служба мэрии.