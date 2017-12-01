«Ревьера» приступила к изучению документации по пензенскому ЖК «Райки» Общество

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Компания «Ревьера», которой предложено ввести в эксплуатацию строение жилого комплекса «Райки» на улице Бекешской в Пензе, изучает техническую документацию на дом, возводимый «Пензастроем». Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов в ходе совещания в администрации города в пятницу, 1 декабря.

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Замглавы администрации Пензы отметил, что специалисты «Ревьеры» уже занимаются обследованием здания и уточнением объемов работ, которые предстоит выполнить.

Мэр Виктор Кувайцев, которого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назначил ответственным за ввод в эксплуатацию этого здания, пояснил, что весь процесс дальнейшего строительства проблемных объектов должен быть под контролем дольщиков, которые войдут в состав рабочих групп.

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Во время совещания был определен порядок встреч с инициативными группами из числа дольщиков, которые своевременно не получили жилье, по каждому МКД.

Муниципалитет рассмотрит предложения застройщиков по оказанию помощи в обустройстве инженерных сетей.

Сформирован реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены строительным компаниям, взявшимся завершить ввод проблемных объектов, сообщает пресс-служба администрации города.