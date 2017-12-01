В доме культуры под Пензой потушен условный пожар Общество

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Спасатели ликвидировали условное возгорание в доме культуры Бессоновского района Пензенской области в рамках тактического занятия.

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде, в минувший четверг, 30 ноября, произошло возгорание на первом этаже в концертном зале. К месту происшествия незамедлительно прибыли дежурные отделения пожарно-спасательной части №23 и муниципальной пожарной охраны.

Спасатели оценили обстановку по внешним признакам и информации, полученной от директора объекта. Затем были уточнены данные об отключении электроснабжения и проведенной обслуживающим персоналом работе.

После этого пожарные подразделения приступили к тушению условного возгорания.

Благодаря оперативным действиям всех задействованных в занятии лиц условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, по окончании занятия начальник пожарно-спасательной части №23 Николай Россеев и его заместитель Игорь Лукьянов провели инструктаж по действиям персонала при возникновении подобных ЧП, напомнив требования безопасности, правила применения первичных средств пожаротушения и оказания доврачебной помощи пострадавшим.