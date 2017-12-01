EN
18:29:39 Пятница, 1 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В доме культуры под Пензой потушен условный пожар

11:55 | 01.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Спасатели ликвидировали условное возгорание в доме культуры Бессоновского района Пензенской области в рамках тактического занятия.

В доме культуры под Пензой потушен условный пожар

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде, в минувший четверг, 30 ноября, произошло возгорание на первом этаже в концертном зале. К месту происшествия незамедлительно прибыли дежурные отделения пожарно-спасательной части №23 и муниципальной пожарной охраны.

Спасатели оценили обстановку по внешним признакам и информации, полученной от директора объекта. Затем были уточнены данные об отключении электроснабжения и проведенной обслуживающим персоналом работе.

После этого пожарные подразделения приступили к тушению условного возгорания.

Благодаря оперативным действиям всех задействованных в занятии лиц условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, по окончании занятия начальник пожарно-спасательной части №23 Николай Россеев и его заместитель Игорь Лукьянов провели инструктаж по действиям персонала при возникновении подобных ЧП, напомнив требования безопасности, правила применения первичных средств пожаротушения и оказания доврачебной помощи пострадавшим.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области перед судом предстанет женщина, ударившая ножом спящую дочь Пензенская область и Фонд развития промышленности договорились о сотрудничестве
В Пензе к Новому году на опорах у дорог разместят еще 150 световых консолей В Пензе определены площадки для размещения новогодних елок
МЧС призывает жителей Пензенской области воздержаться от выхода на лед Компания «Т Плюс» в Пензе добилась законного права на тарифы для конечных потребителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver