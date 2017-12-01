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МЧС призывает жителей Пензенской области воздержаться от выхода на лед

14:45 | 01.12.2017 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники МЧС активизировали проведение рейдов по водным объектам Пензенской области, лед на которых еще не окреп, с целью предупреждения несчастных случаев.

МЧС призывает жителей Пензенской области воздержаться от выхода на лед

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основная задача представителей ведомства — напомнить рыбакам и пешеходам правила безопасности.

«Водоемы, особенно в осенне-зимнее время, являются зоной повышенного риска. Нахождение в ледяной воде даже несколько минут может привести к серьезным переохлаждениям и невозможности дальнейшего восстановления жизненно важных функций организма», — отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Он уточнил, что только сначала осеннего периода на водоемах по разным причинам погибли четыре человека.

«Из всех возможных в зимнее время чрезвычайных ситуаций наибольшую вероятность для Пензенской области представляют провалы людей и техники под лед. В нашей области существует множество рек, озер, водоемов и прудов», — пояснил Марат Мурсяев.

«Выходить на неокрепший лед нельзя ни в коем случае», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, рейды будут проводиться всю зиму.
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