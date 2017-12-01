В Пензе, Москве и Самаре прошли пикеты против передачи здания ДК церкви Общество

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Активисты «Левого фронта» провели одновременно в трех городах — Пензе, Москве и Самаре — одиночные пикеты у офисов ОАО «Российские железные дороги» с требованием не передавать дворец культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Русской православной церкви.

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В Пензе и Самаре пикетчики вышли к зданиям администрации структурного подразделения «РЖД» — Куйбышевской железной дороги, а в столице мероприятие состоялось у центрального офиса акционерного общества.

Во всех городах активисты держали в руках плакат с надписью «Требуем от ОАО «РЖД» не передавать пензенский дворец культуры железнодорожников им. Ф.Э. Дзержинского церкви!»

В Пензе в течение дня также прошла серия одиночных пикетов у офиса КбшЖД, перед входом на железнодорожный вокзал станции Пенза-I и на Привокзальной площади.

Активисты стояли с плакатом с надписью «Трудящиеся «РЖД»! Не отдадим ДКЖ им. Дзержинского жандармам в рясах, оставим нашим детям!»

Акция вызвала интерес как у случайных прохожих, так и у работников железной дороги.

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин, по имеющимся сведениям, решение о передаче РПЦ здания дворца культуры принято, однако необходимые документы пока не подписаны, поэтому шанс остановить процедуру еще есть.

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«На сегодняшний момент РПЦ удалось «захватить» во дворце культуры один кабинет и открыть там молельную комнату, в которой даже в воскресные дни не собирается больше 15 пенсионеров. Но на этом иерархи церкви не успокаиваются, требуя от руководства «РЖД» передать им все здание, ссылаясь на то, что до революции в нем находился храм. Однако уже более 90 лет это дворец культуры», — напомнил собеседник агентства.

По его словам, в здании ДК занимаются творческие коллективы, работают различные кружки и секции, функционируют общества по интересам, проводятся концерты и торжественные собрания.

«Более 300 ребятишек занимаются здесь бальными и индийскими танцами, изучают сценическое мастерство. Работает вокальная студия. Кроме того, во дворце культуры проводят свои мероприятия учащиеся гимназии №44, железнодорожного училища и техникума. Более тысячи подписей противников передачи ДК было передано губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, но, к сожалению, глава региона пока не смог помочь детям, поэтому отстоять учреждение культуры мы можем только сообща», — пояснил Сергей Падалкин.

Ожидается, что в ближайшее время руководству «РЖД» будут направлены официальные запросы.