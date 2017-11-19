«Левый фронт» в Пензе выступил против переноса стелы «Слава героям» и передачи ДК церкви Общество

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Участники антиклерикальной акции, организованной движением «Левый фронт», выступили против передачи дворца культуры железнодорожников Русской православной церкви и переноса стелы «Слава героям» из исторического центра Пензы на проспект Победы.

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Мероприятие, состоявшееся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, объединило более 30 человек разных возрастов — от школьников до пенсионеров. Большинство из них выстроились полукругом перед выступающими, а остальные наблюдали за происходящим поодаль.

Среди собравшихся были представители «Левого фронта», официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», а также неравнодушные горожане, далекие от политики.

В руках участники акции держали плакаты с надписями «Осквернение символов героической истории — фашизм!», «Не отдадим ДК Дзержинского попам!», «Религия — яд, береги ребят!», «ДКЖ имени Дзержинского – детям, а не попам в рясах!», «Попы — прислужники капитала!» и другими.

Как только руководитель пресс-службы регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин объявил о начале акции, его нарочито прервал один из пензенских координаторов движения Иван Сысуев в комичном образе священника, который обратился к собравшимся и, воззвав к их разуму, попросил разойтись.

Когда он отошел от микрофона, слово взял другой координатор реготделения «Левого фронта» Виктор Хомец.

По его словам, если бы на акцию вышли несколько сотен человек, она привлекла бы значительно больше внимания, однако активисты и впредь продолжат выражать свою позицию.

«Я сам лично, если будет нужно, прикую себя цепями к дверям этого ДК и покажу на всю Россию, на что способны люди, борясь за свои права», — пообещал он.

Затем свое мнение высказал гражданский активист Игорь Алексеев.

Он отметил, что предложение о переносе стелы «Слава героям» с площади, которая до недавнего времени называлась Советской, а теперь стала Соборной, имеет право на существование, однако горожане должны иметь возможность высказаться по этому вопросу.

«Я не понимаю одного — они [представители власти] что, заручились благословением только четырех ветеранов Великой Отечественной войны? […] При всем уважении к этим ветеранам у нас существует в городе достаточное количество людей, которые хотели бы принять участие в обсуждении этого вопроса», — сказал активист.

Игорь Алексеев добавил, что перенос стелы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев «похож на формирование резервации памяти коммунистического прошлого».

«Со всего города, может быть, свезем туда все эти памятники советские?» — задал вопрос он.

Прохожие, путь которых пролегал через сквер, с интересом наблюдали за антиклерикальной акцией, так как подобные мероприятия до последнего времени для Пензы были нехарактерны.

В завершение протестующие единогласно приняли резолюцию, которая будет направлена в правительство региона, Пензенскую епархию и ОАО «РЖД».