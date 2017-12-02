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Дорога в «Спутник» торжественно открыта после реконструкции

13:31 | 02.12.2017 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Торжественное открытие отремонтированной дороги на улице Сухумской в Пензе, ведущей в город «Спутник», которое изначально было запланировано на 25 ноября, а затем отложено на неопределенный срок, состоялось в субботу, 2 декабря.

Дорога в «Спутник» торжественно открыта после реконструкции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы отремонтировали дорогу, вложили несколько миллионов рублей, чтобы создать нормальные условия для движения транспорта. Мы стремимся к тому, чтобы у нас было меньше пробок, и ремонт этого объекта нацелен на решение этой задачи», — отметил губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к жителям микрорайона.

Он отметил, что выполнить реконструкцию улично-дорожной сети в таких объемах удалось благодаря средствам федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ремонт выполнен на участке протяженностью 615 метров. В рамках реконструкции была расширена проезжая часть, оборудованы тротуары, переустроены инженерные коммуникации, установлены перильные ограждения и наружное освещение.
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