EN
20:39:21 Суббота, 2 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Шесть лосей планируется вывезти из Заречного до конца года

16:30 | 02.12.2017 | Общество

Печать

Заречный, 2 декабря 2017. PenzaNews. Мероприятия по регулированию численности лосей путем отлова шести особей без ограничений по полу и возрасту планируется провести в Заречном Пензенской области до 31 декабря 2017 года.

Шесть лосей планируется вывезти из Заречного до конца года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно приказу, подписанному главой Минлесхоза региона Александром Москвиным, необходимость в этом возникла из-за угрозы причинения ущерба здоровью жителей ЗАТО.

Как сообщает газета «Заречье сегодня», последний случай нападения лосей на местных жителей был зафиксирован в городе с численностью населения менее 65 тыс. человек в минувший вторник, 28 ноября — сохатый толкнул 8-летнего мальчика, тот упал и получил ушиб грудной клетки.

Читайте также

Замглавы Минпрома укрепился в мысли о преимуществах превращения Заречного в сафари-парк

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным управления природными ресурсами Заречного, на территории города, предположительно, обитают 14 лосей. Четырех из них пытались вывезти прошлой зимой, но тогда снотворное на них не подействовало.

По подсчетам, на отлов и вывоз шести особей из города необходимо около 1 млн. рублей, а также специалисты, с поиском которых возникли трудности.

Кроме того, намечено найти сохатым новый дом — охотхозяйство, в котором будут готовы принять лосей.
Актуальное
Читайте также
Хвойные деревья в пензенских лесах возьмут под усиленную охрану В Пензе мужчина попал в ДТП на угнанной машине
Мэр оценил ход работ по обустройству ливневой канализации на улице Кривозерье в Пензе В Пензе завершено расследование дела о сбыте наркотиков несовершеннолетними
Дорога в «Спутник» торжественно открыта после реконструкции В Пензе 14 января пройдет благотворительный концерт в помощь больным детям
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver