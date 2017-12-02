Шесть лосей планируется вывезти из Заречного до конца года

Заречный, 2 декабря 2017. PenzaNews. Мероприятия по регулированию численности лосей путем отлова шести особей без ограничений по полу и возрасту планируется провести в Заречном Пензенской области до 31 декабря 2017 года.
Согласно приказу, подписанному главой Минлесхоза региона Александром Москвиным, необходимость в этом возникла из-за угрозы причинения ущерба здоровью жителей ЗАТО.
Как сообщает газета «Заречье сегодня», последний случай нападения лосей на местных жителей был зафиксирован в городе с численностью населения менее 65 тыс. человек в минувший вторник, 28 ноября — сохатый толкнул 8-летнего мальчика, тот упал и получил ушиб грудной клетки.