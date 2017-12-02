Шесть лосей планируется вывезти из Заречного до конца года Общество

Заречный, 2 декабря 2017. PenzaNews. Мероприятия по регулированию численности лосей путем отлова шести особей без ограничений по полу и возрасту планируется провести в Заречном Пензенской области до 31 декабря 2017 года.

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Согласно приказу, подписанному главой Минлесхоза региона Александром Москвиным, необходимость в этом возникла из-за угрозы причинения ущерба здоровью жителей ЗАТО.

Как сообщает газета « Заречье сегодня », последний случай нападения лосей на местных жителей был зафиксирован в городе с численностью населения менее 65 тыс. человек в минувший вторник, 28 ноября — сохатый толкнул 8-летнего мальчика, тот упал и получил ушиб грудной клетки.

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В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным управления природными ресурсами Заречного, на территории города, предположительно, обитают 14 лосей. Четырех из них пытались вывезти прошлой зимой, но тогда снотворное на них не подействовало.

По подсчетам, на отлов и вывоз шести особей из города необходимо около 1 млн. рублей, а также специалисты, с поиском которых возникли трудности.

Кроме того, намечено найти сохатым новый дом — охотхозяйство, в котором будут готовы принять лосей.