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В Пензенской области объявлен режим повышенной готовности

13:29 | 03.12.2017 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Режим повышенной готовности объявлен в Пензенской области в связи с неблагоприятными погодными условиями в воскресенье, 3 декабря. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области объявлен режим повышенной готовности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства региона, особенно сложная ситуация сложилась в Земетчинском, Вадинском и Башмаковском районах, где продолжается ледяной дождь.

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В связи с непогодой нарушено электроснабжение десятков населенных пунктов, в которых проживают более 4 тыс. человек.

В ликвидации последствий принимают участие 16 бригад. В их составе 96 человек оперативного ремонтного персонала. Еще восемь бригад направлены в зону аварий из близлежащих районов Пензенской области и столько же из других регионов.

К настоящему моменту в Вадинском районе электроснабжение восстановлено на большей части территории.
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