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Достигшие успехов инвалиды являются примером силы воли — мэр Пензы

14:39 | 03.12.2017 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился к жителям города в связи с Международным днем инвалидов, который отмечается в воскресенье, 3 декабря.

Достигшие успехов инвалиды являются примером силы воли — мэр Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это дата, которая призвана привлечь внимание к проблемам наших соотечественников, на чью долю выпали нелегкие испытания, активизировать все силы для помощи тем, кто нуждается в особом милосердии», — пояснил он.

Мэр отметил, что посвящать первые дни декабря поддержке людей с инвалидностью стало доброй традицией.

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«Мужество, выдержка, сила воли, целеустремленность людей с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на свой недуг, ярко проявляют себя в творчестве, спорте, общественной работе, на профессиональном поприще, являются примером для всех нас», — добавил Виктор Кувайцев.

Глава городской администрации пожелал инвалидам здоровья, оптимизма, хорошего настроения и самочувствия.

«Пусть в ваших домах всегда горит свет надежды и любви!» — цитирует Виктора Кувайцев пресс-служба мэрии.
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