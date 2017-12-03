Достигшие успехов инвалиды являются примером силы воли — мэр Пензы Общество

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился к жителям города в связи с Международным днем инвалидов, который отмечается в воскресенье, 3 декабря.

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«Это дата, которая призвана привлечь внимание к проблемам наших соотечественников, на чью долю выпали нелегкие испытания, активизировать все силы для помощи тем, кто нуждается в особом милосердии», — пояснил он.

Мэр отметил, что посвящать первые дни декабря поддержке людей с инвалидностью стало доброй традицией.

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«Мужество, выдержка, сила воли, целеустремленность людей с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на свой недуг, ярко проявляют себя в творчестве, спорте, общественной работе, на профессиональном поприще, являются примером для всех нас», — добавил Виктор Кувайцев.

Глава городской администрации пожелал инвалидам здоровья, оптимизма, хорошего настроения и самочувствия.

«Пусть в ваших домах всегда горит свет надежды и любви!» — цитирует Виктора Кувайцев пресс-служба мэрии.