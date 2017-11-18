В Пензе сотни людей пришли на благотворительный концерт в поддержку «Дома Вероники» Общество

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Около 600 зрителей посетили в пятницу, 17 ноября, благотворительный концерт «Квартал Луи. 3 года жизни» в пензенской филармонии, собранные средства от которого будут направлены на содержание активного пансиона для молодых инвалидов «Дом Вероники».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед началом мероприятия в фойе была размещена выставка проекта «Зазеркалье» с фотографиями колясочников. Пришедшим было предложено приобрести сувенирную продукцию и опустить пожертвование в специальный ящик.

Для детей на полу были расстелены листы бумаги площадью несколько метров с контурами для раскрашивания. Неподалеку клоун сворачивал для всех желающих игрушки из шаров.

Мероприятие началось с официальной части. Первым всех причастных к реализации проекта поздравил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который отметил, что большим подарком в преддверии трехлетия «Квартала Луи» стало открытие «Дома Вероники».

«Буквально сегодня закончились переговоры с одним из федеральных агентств, структур, которое в середине декабря приезжает с большой делегацией в «Дом Вероники», чтобы этот проект продвигать по всей России», — отметил он.

Он вручил благодарности губернатора за помощь в реализации проекта директору ООО «Лидер» Олегу Кожанкову, председателю совета директоров группы компаний «Ростум» Александру Мухину, руководителю фирмы «Профупаковка» Павлу Лисину и гендиректору ООО «Азия Цемент» Айнуре Кыпчакбаевой.

В свою очередь, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отметил, что помощь тем, кто чего-то лишен, должна стать обычным делом, а не подвигом.

За официальной частью последовала разноплановая концертная программа, продлившаяся более двух часов. Ближе к ее завершению губернаторский ансамбль солистов «Старгород» исполнил музыкальную композицию в память воспитанницы «Дома Вероники» Кристины Кляузовой, скончавшейся 5 ноября.