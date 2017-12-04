В Пензе впервые за 5 лет назовут лучшего экскурсовода области Общество

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса «Лучший экскурсовод Пензенской области – 2017», который состоялся впервые за пять лет, пройдет в литературном музее в среду, 6 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в профессиональном состязании приняли участие 20 экскурсоводов из Пензы, Заречного и Городище, среди них были как опытные, так и начинающие.

На первом этапе конкурса участник рассказывал о себе, о своей профессиональной деятельности, достижениях и приоритетах в работе. Второй тур представлял собой вступительную часть к экскурсии, а третий — презентацию нового маршрута по Пензенской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

На заключительной ступени участники выбирали билеты, в которых были определены фрагменты туристского маршрута и проводили автобусную экскурсию по Пензе.

Конкурс организован торгово-промышленной палатой региона и областным домом народного творчества при поддержке правительства Пензенской области и регионального министерства культуры и туризма.

Награждение лучших экскурсоводов состоится в 14.30, сообщает пресс-служба региональной ТПП.