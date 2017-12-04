Программа ГТРК «Пенза» отмечена по итогам конкурса «ТЭФИ-Регион» Общество Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Гостелерадиокомпания «Пенза» вошла в число победителей XVI всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», церемония подведения итогов которого состоялась в Тюмени в минувшее воскресенье, 3 декабря. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Передача «Вести. Пенза. События недели» названа лучшей в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа». В ходе церемонии, прошедшей во дворце культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко, бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного получила телеведущая Юлия Харитонова. Конкурс «ТЭФИ-Регион» организован фондом «Академия российского телевидения». Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В XVI конкурсе участвовало рекордное количество работ — 573 — от 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов. Победители были определены в 20 номинациях, поделенных на два тематических направления — «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Нашли ошибку в тексте?

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