В Пензе будут действовать около 90 елочных базаров Общество

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Елочные базары будут действовать в Пензе в декабре по 89 адресам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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11 из них планируется организовать на проспекте Строителей — вблизи домов №№ 25, 37, 40, 60А, 64, 67, 80А, 97, 134А, 154А и 170.

Еще семь точек торговли хвойными деревьями предусмотрено на проспекте Победы — у домов №№6, 17, 24, 95, 99, 109, 126.

Также торговать елками будут в центре Пензы, на Западной поляне, ГПЗ-24, в Терновке и других районах города.

Предполагается, что бюджет Пензы получит от размещения елочных базаров более 500 тыс. рублей. Эти деньги поступят по результатам проведения аукционов на право заключения соответствующих договоров.