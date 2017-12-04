Многие автомобилисты не замечают новые знаки, установленные на 1-м Виражном проезде
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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Многие водители, следующие по 1-му Виражному проезду в Пензе — со стороны улиц Виражной или Большой Арбековской в направлении улицы Ладожской — не замечают новые дорожные знаки, установленные в конце прошлой рабочей недели.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Разглядеть их мешают, в частности, ветки деревьев.
Кроме того, знак, обозначающий пешеходный переход, загораживает те, которые информируют автомобилистов о направлении главной дороги.
При движении по улице Ладожской такой проблемы не наблюдается — вновь установленные дорожные знаки хорошо просматриваются, а случаи, когда водители едут «как раньше», связаны прежде всего с их невнимательностью.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на минувшей неделе изменилась схема движения в районе перекрестка улицы Ладожской и 1-го Виражного проезда — около прокола под железной дорогой.
Теперь преимущество проезда имеют те автомобилисты, которые двигаются со стороны улиц Виражной или Большой Арбековской по 1-му Виражному проезду и поворачивают на улицу Ладожскую налево.