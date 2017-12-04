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Многие автомобилисты не замечают новые знаки, установленные на 1-м Виражном проезде

20:43 | 04.12.2017 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Многие водители, следующие по 1-му Виражному проезду в Пензе — со стороны улиц Виражной или Большой Арбековской в направлении улицы Ладожской — не замечают новые дорожные знаки, установленные в конце прошлой рабочей недели.

Многие автомобилисты не замечают новые знаки, установленные на 1-м Виражном проезде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Разглядеть их мешают, в частности, ветки деревьев.

Кроме того, знак, обозначающий пешеходный переход, загораживает те, которые информируют автомобилистов о направлении главной дороги.

При движении по улице Ладожской такой проблемы не наблюдается — вновь установленные дорожные знаки хорошо просматриваются, а случаи, когда водители едут «как раньше», связаны прежде всего с их невнимательностью.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на минувшей неделе изменилась схема движения в районе перекрестка улицы Ладожской и 1-го Виражного проезда — около прокола под железной дорогой.

Теперь преимущество проезда имеют те автомобилисты, которые двигаются со стороны улиц Виражной или Большой Арбековской по 1-му Виражному проезду и поворачивают на улицу Ладожскую налево.
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