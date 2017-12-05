Непогода сохранится в Пензенской области до 8 декабря Общество

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Пензенской области вплоть до пятницы, 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС».

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Согласно имеющимся данным, во второй половине дня во вторник, 5 декабря, ожидается мокрый снег и похолодание до -4…-2°С. На дорогах возможно образование сильной гололедицы.

6 декабря пойдет снег, температура воздуха составит ночью -7...-2°С, днем — до -5°С.

На следующий день на дорогах Пензы не исключен снежный накат. Вместе с осадками усилится мороз: ночью до -10...-5°С, днем до -6...-1°С.

8 декабря осадки ослабеют, а температура воздуха останется в прежних отрицательных пределах.