Губернатор поручил пустить автобусы из Пензы в Абашево Общество

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил организовать автобусное сообщение из Пензы до села Абашево по итогам рабочей поездки в Спасский район, где он посетил парк-отель «Кленовая роща».

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ознакомившись с ходом реконструкции существующих помещений и строительством новых зданий с целью предоставления санаторно-оздоровительных услуг, Иван Белозерцев отметил нестандартный подход к организации пространства.

По его словам, санаторий будет востребован, в том числе у жителей соседних регионов.

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Вместе с тем он обратил внимание на необходимость решить транспортный вопрос.

«Остановился поговорить с жителями, которые ловят попутку — автобусного сообщения до села нет, а в нем проживают 450 человек. Решите вопрос», — потребовал Иван Белозерцев.

Парк-отель «Кленовая роща» занимает на территории Абашевского сельсовета Пензенской области 35 га, на которых располагаются жилые корпуса, комплекс общественного питания, бассейн, баня, сауна и зоопарк.

Отдыхающим предлагаются водные, спортивные развлечения и рыбалка.