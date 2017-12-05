В Пензе пройдет конференция, посвященная 230-й годовщине Кинбурнской баталии Общество

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Конференция, посвященная 230-й годовщине победы русских войск под командованием Александра Суворова в Кинбурнской баталии, состоится в пензенском краеведческом музее в предстоящий четверг, 7 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель региональной общественной организации по развитию военно-патриотического воспитания «Суворовец» Олег Сидоренко.

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По его словам, мероприятие, в котором примут участие около 60 человек, начнется в 14.00.

«Мы пригласили [представителей] правительства, первых лиц города и области, министерства культуры, историков и краеведов. Почетным гостем будет глава администрации Лунинского района Алексей Атясов. Он наш друг, поддерживает нас», — сказал собеседник агентства.

Олег Сидоренко добавил, что также конференцию посетят представители Кузнецкой епархии, преподаватели и студенты вузов.

«Что нам приятно: откликнулись студенты и курсанты. Даже прислали нам доклады, с которыми они хотят выступить и просят технические средства обеспечения. Это отрадно, что молодежь откликнулась. Мы, конечно же, их поддержим в этом плане, дадим им микрофон, время, возможность выступить и обозначить свою точку зрения», — отметил он.

По словам руководителя организации «Суворовец», почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, в том числе Александр Балакшин, который поделится информацией об истории Пензенского артиллерийского инженерного института.

Олег Сидоренко пояснил, что представители общественной организации расскажут о принимаемых мерах по установке памятника и открытию музея Суворова.

Он сообщил, что до сих пор остается открытым вопрос об организации на улице Суворова сквера, посвященного полководцу, где, согласно другому предложению, могут открыть сквер 100-летия пензенского футбола.

«Мы высказали свою точку зрения о том, что мы не поддерживаем [эту идею]. Мы бы хотели, чтобы все же этот парк остался Суворовским. Я думаю, для футбола у нас достаточно места. У нас очень много и стадионов, и других скверов. Мы пока настроены на этот сквер», — пояснил Олег Сидоренко.

По его словам, также в Пензе намечено открыть филиал государственного мемориального музея Александра Суворова, расположенного в Санкт-Петербурге.

«Они высказали предложение открыть филиал в Пензе. Мы об этом известили правительство и подыскиваем помещение под это дело», — добавил собеседник агентства.

Пензенская региональная общественная организация по развитию военно-патриотического воспитания и культурного наследия «Суворовец» создана в 2016 году. Ее руководителем является Олег Сидоренко.

НКО занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи и популяризаций культурного наследия полководца Александра Суворова.