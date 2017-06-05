Мэр Пензы предложил обсудить с болельщиками эскизы сквера в честь 100-летия футбола Общество

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев предложил обсудить с болельщиками готовые эскизы будущего сквера, посвященного 100-летию пензенского футбола, который планируется обустроить в районе улицы Суворова.

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«Приглашайте представителей общественности, любителей футбола, тех, кто знаком с историей развития данного вида спорта в нашем городе, чтобы на месте обсудить детали проекта», — распорядился он в ходе совещания, состоявшегося в администрации города в понедельник, 6 июня.

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В центре внимания его участников также было завершение работ в сквере «45 меридиан», который намечено торжественно открыть накануне Дня России и Дня города — в воскресенье, 11 июня.

По поручению Виктора Кувайцева здесь планируется установить камеру видеонаблюдения.

Кроме того, в ходе совещания стало известно, что специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» начали очищать от поросли и сухостоя территорию между пединститутом имени В.Г. Белинского и улицей Попова, которая будет приведена в порядок по аналогии с Олимпийской аллеей, сообщает пресс-служба мэрии.