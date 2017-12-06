Мэр Пензы проконтролировал ремонт в школе №56 Общество

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта школы №56, который осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Фото: Penza-gorod.ru

Директор образовательной организации Наталья Переяслова показала ему актовый зал, где ремонт подошел к завершающей стадии — укладке ламината и линолеума, после чего предложила ознакомиться со столовой и меню, которое предлагается ученикам.

Он выразила озабоченность состоянием материально-технической базы школы, которую трудно совершенствовать при недостаточном финансировании.

Виктор Кувайцев согласился с ней, высоко оценив при этом усилия педагогического коллектива, направленные на развитие учебного учреждения.

«Проблема совершенствования материально-технических условий образовательного процесса остается актуальной, в том числе и в связи с изношенностью зданий. На выполнение всех предписаний и приобретение оборудования в школы города необходимо 1 млрд. 38 млн. рублей», — пояснил он.

Глава администрации отметил, что муниципалитет будет всегда уделять большое внимание школам, несмотря на трудности и недофинансирование отрасли образования.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети были хорошо образованы. Это гарантия нашего успешного будущего. Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы система образования в Пензе и дальше развивалась», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также в рамках контроля за освоением бюджетных средств при ремонте глава городской администрации посетил детский сад «Почемучки», где директор Наталья Михайлова проинформировала его о ходе ремонта музыкального зала и помещения дополнительной группы, заверив, что к концу декабря текущего года все работы должны завершиться, сообщает пресс-служба мэрии.