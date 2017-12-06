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Пензенских водителей предупредили об ограничении движения на трассе М5 из-за гололеда

11:01 | 06.12.2017 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Представители Госавтоинспекции Пензенской области предупредили автомобилистов о временном ограничении движения по отдельным участкам федеральной трассы М5 «Урал» на территории Самарской области.

Пензенских водителей предупредили об ограничении движения на трассе М5 из-за гололеда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они введены для грузовых машин в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий — сильного снега и гололеда — с 9.00 среды, 6 декабря.

Помимо трассы М5, ограничения будут действовать на отдельных участках автодорог «Сызрань — Саратов — Волгоград» и «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном».

Ориентировочное время окончания действия ограничений — 17.00, однако оно может быть изменено.

«Пензенская Госавтоинспекция рекомендует перенести поездки на более поздние сроки, либо использовать для поездок в направлении Самарской области альтернативные виды транспорта», — отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.
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