Задержан Альберт Герасимов, который проводил пикет около здания полиции в Пензе Общество

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали активиста «Левого фронта» Альберта Герасимова, который повторно провел одиночный пикет у здания УМВД России по Пензенской области на улице Пушкина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь регионального отделения движения Сергей Падалкин в среду, 6 декабря.

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Он напомнил, что два дня назад Альберт Герасимов уже выходил к главному полицейскому зданию региона с плакатом, суть которого заключалась в необходимости борьбы с криминалом в правоохранительных органах и создании народной милиции, однако гражданского активиста никто не задерживал.

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«Тогда сотрудники полиции пытались лишь помешать одиночному пикету, закрывая плакат своими телами. А сегодня активиста, который вышел на повторный одиночный пикет, задержали и доставили в отдел полиции №1. Полицейские изъяли у него плакат и заявили, что он будет отдан на экспертизу. Правоохранители полагают, что плакат может содержать признаки экстремизма из-за слова «Долой», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «Левый фронт» возмущен задержанием участника движения.

«Одиночный пикет Альберт Герасимов проводил по собственной инициативе, эта акция не являлась акцией «Левого фронта». Мы уверены, что каждый гражданин имеет право свободно выражать свое мнение, и считаем задержание Альберта Герасимова незаконным. Мы понимаем обеспокоенность и недовольство полиции акциями протеста возле их главного здания, но считаем репрессивные меры необоснованными», — заявил Сергей Падалкин.