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В Пензе решено сократить число автобусов малого класса на маршрутах №2т, №8 и №59

19:39 | 06.12.2017 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Максимальное количество подвижного состава на муниципальных маршрутах регулярных перевозок №2т, №8 и №59 в Пензе будет уменьшено.

В Пензе решено сократить число автобусов малого класса на маршрутах №2т, №8 и №59

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий приказ №137, который и.о. начальника управления транспорта и связи города Юлия Еремина подписала 4 декабря, опубликован в выпуске муниципальной газеты «Пенза» от 6 декабря.

В нем уточняется, что максимальное количество автобусов малого класса на маршруте №2т «Улица Дальнереченская — центр искусств» будет уменьшено с 31 до 10 единиц, а интервал движения увеличен с 5 до 15 минут.

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На маршруте №8 «Пенза-I — улица Российская» максимальное количество подвижного состава решено сократить с 22 до 10 единиц, а интервал движения увеличить с 3 до 10 минут.

Согласно изменениям, максимальное число автобусов малого класса на маршруте №59 «Поселок Зиф — ГПЗ-24» будет уменьшено с 14 до 10 единиц, а интервал вырастет с 11 до 20 минут.

Приказ вступает в силу со дня включения измененных сведений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Пока в реестре, опубликованном на сайте мэрии Пензы, отображаются прежние данные. В нем также указано, что все три маршрута обслуживает ООО «Компания Дилижанс».
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