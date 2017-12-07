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В Пензенской области стартовал месячник по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя

09:14 | 07.12.2017 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Совещание в режиме видеоконференцсвязи, посвященное старту месячника по борьбе с нелегальным оборотом спиртосодержащей продукции, состоялось в правительстве Пензенской области.

В Пензенской области стартовал месячник по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заседание началось с выступления заместителя председателя правительства региона Юрия Денисова, который обозначил цели и задачи месячника представителям профильных министерств, ведомств и общественных организаций.

«Мы должны нанести максимальный урон лицам, занимающимся незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, а также сократить потребление алкоголя и уменьшить количество пьющих жителей нашей области. От того, как будут работать главы местного самоуправления, руководители органов исполнительной власти, правоохранители и институты гражданского общества, зависит масштаб социально-экономических преобразований в регионе, будущее подрастающего поколения», — пояснил он.

Юрий Денисов отметил, что решение проблемы требует комплексного подхода и зависит от слаженной работы всех заинтересованных сторон.

В ходе совещания участники рассмотрели комплекс мер, направленных на повышение эффективности борьбы с нелегальным оборотом алкоголя.

Руководителям правоохранительных органов рекомендовано наладить более тесный контакт с общественными организациями для своевременного выявления организаций или предприятий, которые занимаются реализацией фальсифицированных напитков.

Кроме того, необходимо также повысить уровень занятости трудоспособного населения, обеспечить инфраструктуру для активного отдыха граждан, усилить работу с неблагополучными семьями.

В регионе в ближайший месяц будет круглосуточно работать телефон горячей линии: +7 (8412) 30-64-03, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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