Пятая часть работающих пензенцев получает менее 10 тыс. рублей — рейтинг Общество

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Доля работающих граждан с зарплатой ниже 10 тыс. рублей в месяц составляет в Пензенской области 19,3%. Такие данные приводит рейтинговое агентство « РИА Рейтинг ».

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В среднем по стране этот показатель почти в два раза меньше — 11,3%, что является значимой социальной проблемой. Как показали результаты исследования, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тыс. рублей в месяц.

Доля трудящихся лиц с зарплатой выше 100 тыс. рублей — за вычетом НДФЛ — составляет в Пензенской области 0,8%. По этому показателю регион занимает в России 68 место.

В целом в стране доля высокооплачиваемых работников превышает 4%.

Больше всего сотрудников с зарплатой выше 100 тыс. рублей зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе — 23,47%. Также в тройку лидеров входят Чукотский автономный округ и Москва — 20,98% и 17,05% соответственно.

Коэффициент неравенства зарплат Джини у Пензенской области равен 0,29 по шкале от 0 до 1, где ноль означает, что все граждане получают одинаково. В комментарии к исследованию отмечается, что относительное равенство зарплат объясняется отсутствием заметного числа богатых. В среднем по стране этот коэффициент составляет 0,37.

Согласно представленным данным, медианная — «чистая» — зарплата среднестатистического работника составляла в Пензенской области в апреле 2017 года 18 тыс. 200 рублей. В среднем по России она равна 24 тыс. 700 рублям.

Отношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму составляет в регионе 2 при среднероссийском показателе 2,7.

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«Разница в показателях самых богатых и самых бедных регионов России является очень большой. Регионы-лидеры характеризуются медианной зарплатой [...] на уровне 53–59 тыс. рублей, а в наиболее бедных регионах среднестатистический работник может рассчитывать лишь на 14–15 тыс. рублей в месяц. Так в Республике Дагестан медианная средняя зарплата составляет всего 13,6 тыс. рублей, что в 4,5 раза меньше, чем зарплата среднестатистического работника в самом благополучном регионе», — отмечается в пояснительной записке.

При подготовке рейтинга регионов по уровню и распределению зарплат эксперты «РИА Рейтинг» использовали данные Росстата.

Зарплаты, в том числе медианная, рассчитывались с учетом выплаты подоходного налога. Для соотношения чистой медианной зарплаты и регионального прожиточного минимума последний брался за II квартал 2017 года.