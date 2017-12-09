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Наталья Канцерова удостоена премии «Юрист года»

09:45 | 09.12.2017 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова удостоена региональной премии «Юрист года – 2017».

Наталья Канцерова удостоена премии «Юрист года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенского государственного университета, где в минувшую пятницу, 8 декабря, состоялась церемония вручения, решение о присуждении главной премии было принято членами номинационной комиссии единогласно.

Заслуженные юристы РФ Владимир Фомин и Евгений Худин, который также является почетным работником судебной системы, получили дипломы «За верность профессии».

Премией «Молодой юрист года» отмечена магистрантка юридического факультета ПГУ, сопредседатель совета молодых юристов реготделения Ассоциации юристов России, региональный координатор корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Ангелина Корякина.

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Лауреатом премии имени М.Г. Акимова стала начальник управления Минюста России по Пензенской области Елена Канашкина.

Начальник судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков удостоен премии имени В.А. Волжина.

Высшая юридическая премия «Юрист года» была учреждена указом президента России 8 октября 2009 года. С тех пор в ряде субъектов РФ проводятся региональные премии, которыми награждаются лучшие в юридической профессии — теоретики и практики, а также общественные деятели.

В Пензенской области вручение премии впервые состоялось в 2010 году.

За время ее существования в различных номинациях были отмечены более 50 человек.
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