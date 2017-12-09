Губернатор обратился к пензенцам в связи с Днем Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области по случаю Дня Героев Отечества, который отмечается в субботу, 9 декабря.

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«Имена многих наших земляков золотыми буквами вписаны в историческую летопись Отчизны. Среди них — Герои Советского Союза и Социалистического Труда, Герои России, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия. Главными ценностями для них всегда были и остаются беззаветная любовь к Родине, искренняя готовность служить ее интересам, верность присяге и долгу», — отметил глава региона.

Он добавил, что на таких ярких примерах воспитана молодая смена, призванная продолжить эстафету ратных и трудовых свершений славных предков.

«Отважные покорители космического пространства и воины-интернационалисты, замечательные труженики, которые добились больших успехов в экономике, науке и культуре — все они вносят весомый вклад в дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала страны, ее международного положения. В этой неразрывной связи поколений, преемственности героических традиций — сила и могущество великой России. Уверен, что так будет и впредь», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах, мира и процветания, сообщает пресс-служба областного правительства.