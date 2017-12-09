Работники компании «Транснефть – Дружба» вступили в борьбу за звание «Лучший по профессии» Общество

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Почти 150 сотрудников из всех четырех филиалов АО «Транснефть – Дружба» — Пензенского, Брянского, Куйбышевского и Мичуринского районных управлений — стали участниками первого этапа конкурса «Лучший по профессии – 2018», который прошел на производственных площадках компании в Самарской области.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Впервые в мастерстве соревновались машинисты экскаватора. Их конкурсной площадкой стала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Воскресенка».

На ЛПДС «Лопатино» выявляли лучших линейных трубопроводчиков, лаборантов химического анализа, товарных операторов, слесарей по ремонту технологических установок, а также по контрольно-измерительным приборам и автоматике, операторов нефтепродуктоперекачивающей станции, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Товарные операторы по нефтепродуктам и лаборанты химанализа по нефтепродуктам демонстрировали профессиональное мастерство на ЛПДС «Прибой».

В свою очередь электрогазосварщики соревновались на базе новокуйбышевского учебного комбината, а водители грузовых автомобилей выполняли практические конкурсные задания на полигоне.

Таким образом, первый этап конкурса объединил рабочих 12 основных специальностей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе АО «Транснефть – Дружба», обладатели призовых мест представят свои районные управления во втором этапе конкурса, который пройдет в Самарской области с 9 по 13 апреля.

Помимо этого, в следующем году компания примет третий — финальный — этап XVIII конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди работников организаций системы ПАО «Транснефть». Он состоится летом 2018 года на производственных объектах Брянского районного управления.

АО «Транснефть – Дружба» представляет ПАО «Транснефть» в Пензенской области.

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а также производственно-эксплуатационное управление.

В 2016 году в зону ответственности предприятия в результате интеграции с АО «Транснефтепродукт – Самара» вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

Филиал АО «Транснефть – Дружба» — Пензенское районное управление — со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников создан 1 апреля 2017 года.

В 2016 году компания перечислила в бюджет Пензенской области более 765 млн. рублей. Объем благотворительной помощи, оказанной предприятием, за последние пять лет в финансовом выражении превысил 107 млн. рублей.