В Пензе написали тест по истории Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Жители Пензы приняли участие в международной акции «Тест по истории Отечества», которая состоялась на пяти площадках, открытых для всех желающих, а также в некоторых образовательных организациях в субботу, 9 декабря.

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Одна из них была организована на базе дома молодежи, где свои знания решили проверить, в частности, директор учреждения Олег Куроедов, депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна, представители молодежного парламента и студотрядов.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» региональный координатор акции, член молодежного парламента Наталья Левина, участникам было предложено за 40 минут ответить на 40 вопросов, посвященных разным историческим эпохам.

«Я надеюсь, что этот тест вызовет у каждого интерес к каким-то определенным событиям», — сказала собеседница агентства, добавив, что пензенцы впоследствии смогут восполнить пробелы в знаниях, заглянув в учебники.

«На территории Пензенской области количество площадок по сравнению с прошлыми годами увеличилось — их более 80», — отметила она.

Наталья Левина уточнила, что проведение акции приурочено ко Дню Героев Отечества.