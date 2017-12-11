В Пензе 20 декабря состоится слет активистов движения «Зеленая волна» Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Областной слет активистов экологического движения «Зеленая волна» состоится в литературном музее Пензы в среду, 20 декабря.

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«Инициатором проведения мероприятия выступило пензенское областное отделение Русского географического общества, которое пригласило к участию активистов движения, членов молодежного клуба РГО, юннатов и их наставников, а также экологических активистов, студентов и школьников», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения РГО.

Он пояснил, что участники слета подведут итоги Года экологии и обсудят планы на будущее.

Движение «Зеленая волна» зародилось в Пензенской области в 2014 году. Автором проекта выступил областной фонд научно-технического развития, инициативу которого поддержала широкая общественность и органы власти.

«Зеленая волна» объединила разрозненные экологические молодежные инициативы.

На данный момент движение объединяет свыше 3 тыс. человек.