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В Пензе у «Первомайского» начали наряжать елку

11:45 | 11.12.2017 | Общество

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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» начали украшать искусственную елку, установленную на улице Калинина — у входа на стадион «Первомайский».

В Пензе у «Первомайского» начали наряжать елку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При помощи крана они развешивают на ней золотистые, серебристые и красные банты. На макушку елки уже водружена звезда.

Планируется также, что символ нового года украсят гирлянды, которые помогут создать праздничное настроение в темное время суток.

Ранее в мэрии Пензы сообщили, что всего в этом году будет установлено 13 новогодних елок. Главная из них расположена на площади имени В.И. Ленина. Она уже украшена праздничной иллюминацией.

Живая ель на прошлой неделе была установлена в сквере Дружбы. Еще одна размещена на территории сквера «Могилевский дворик», но украсить еще ее не успели.
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