На площади Ленина в Пензе начали устанавливать композицию «2018» Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники специализированного муниципального предприятия «Пензалифт» приступили к установке композиции «2018» на площади Ленина в Пензе в понедельник, 11 декабря.

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Рабочие начали монтаж инсталляции с четырехметровой арки, изображающей ноль, которая является самым крупным элементом арт-объекта. Ее установили на площади со стороны улицы Московской с помощью автокрана.

Инсталляция станет частью целого новогоднего комплекса, который уже размещен на площади имени В.И. Ленина.

Фоном для композиции «2018» станут главная елка, дом Деда Мороза, каток, который будет залит при наступлении благоприятной погоды, и ярмарка.

Новогодняя инсталляция «2017» впервые была размещена на Юбилейной площади вблизи здания областной филармонии в 2016 году. Каждый сектор композиции отличался от других по высоте и был оформлен в индивидуальном стиле с разными узорами.

В 2017 году композицию было решено модернизировать, заменив последнюю цифру на «8».