Новогодние мероприятия на площади Ленина в Пензе начнутся с 23 декабря Общество

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Управление культуры Пензы утвердило план новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут на площади Ленина в Пензе с 23 декабря по 14 января.

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23 и 24 декабря, а также со 2 по 7, 10, 13 и 14 января состоятся разнообразные спортивные соревнования, в том числе по перетягиванию каната, гиревому спорту, армреслингу и дартсу, показательные занятия по фигурному катанию и скандинавской ходьбе.

В 17.00 23 декабря будет открыт дом Деда Мороза. В торжестве примет участие областная гильдия Дедов Морозов. Затем каждый день вплоть до 14 января с 17.00 до 18.00 сказочный персонаж будет принимать всех желающих в своей резиденции.

25 декабря с 15.00 до 17.00 и в это же время 27 декабря будут проходить соревнования по хоккею между жителями районов города. Финал их состоится 10 января.

Для желающих встретить праздник на главной площади Пензы музыкально-развлекательная программа «С Новым годом! С новым счастьем!» начнется в 23.00 31 декабря и продлится до 3.00 1 января.

7 января в 11.00 начнется музыкально-развлекательная программа «Рождественские встречи».

Заключительным в череде мероприятий станет закрытие дома Деда Мороза, которое состоится 14 января в 17.00, сообщает пресс-служба администрации Пензы.