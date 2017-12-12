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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем Конституции

11:20 | 12.12.2017 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем Конституции РФ, который отмечается во вторник, 12 декабря.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем Конституции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Двадцать четыре года назад был принят основной закон страны, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы. Чтить конституцию — значит быть патриотом», — отметил он.

Мэр выразил уверенность в том, что глубокое чувство любви к Родине и гражданская ответственность начинаются с заботы о родных и близких, земляках и любимом городе.

«Важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в будущем, достичь процветания России и жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом. От всей души желаю вам, дорогие пензенцы, реализации всех прав и свобод в полной мере, доброго здоровья, благополучия и новых достижений!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города Пензы.
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