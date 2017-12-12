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Пензенская делегация во главе с Павлом Масловым участвует в съезде НКО

16:21 | 12.12.2017 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов возглавил делегацию региона, которая принимает участие в стартовавшем в Москве VIII съезде некоммерческих организаций России.

Пензенская делегация во главе с Павлом Масловым участвует в съезде НКО

Фото: Pnzreg.ru

Регион также представляют руководители четырех НКО — председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Росичи» Вячеслав Аксенов, глава реготделения Союза женщин России Светлана Кудинова, президент фонда соцподдержки населения «Святое дело» Любовь Шубенкина и директор центра образования «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова.

По словам Павла Маслова, основные мероприятия съезда посвящены вопросам совершенствования механизма и форм поддержки некоммерческих организаций органами власти и бизнесом.

«Также прозвучали конкретные предложения по повышению эффективности механизмов взаимодействия гражданского общества и государства, участию некоммерческих организаций в общественном контроле, оказании социальных услуг населению», — цитирует начальника управления внутренней политики пресс-служба правительства региона.

Программа VIII съезда некоммерческих организаций России рассчитана на 12–15 декабря. Она включает в себя более 20 мероприятий различного формата — пленарные заседания, круглые столы, семинары, мастер-классы, практикумы, публичные защиты проектов и выставки.

В его рамках состоится всероссийская конференция «Госгарант», а также будет вручена общественная премия «Атлант» за вклад в развитие некоммерческого сектора в России.

Организатором съезда выступил Общенациональный союз некоммерческих организаций.
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