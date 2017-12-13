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Губернатор пообещал жителям Башмаковского района разобраться с транспортными проблемами

09:43 | 13.12.2017 | Общество

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений по решению проблем, озвученных в ходе личного приема граждан в Башмаковском районе, значительная часть которых была связана с транспортом и дорогами.

Губернатор пообещал жителям Башмаковского района разобраться с транспортными проблемами

Фото: Pnzreg.ru

Жительницы Липовки Светлана Литвинова и Любовь Севастьянова попросили главу региона сделать более частыми рейсы от их села до районного центра — в данный момент автобус ходит один раз в неделю по пятницам.

Иван Белозерцев пояснил, что необходимо составить график, соответствующий потребностям населения.

«Глава районной администрации должен его утвердить, с 2018 года поступит субсидия из областного бюджета. Транспортное сообщение в районах области нужно развивать, автобусы должны ездить периодически», — сказал он.

Женщины также сообщили о плохом состоянии дороги к Липовке. Губернатор пояснил, что ремонт запланирован на 2018 год, а окончательное завершение работ — на 2019.

«Если появится возможность, постараемся сделать раньше, но до тех пор ямочный ремонт проведем. В любом случае приведем дорогу в порядок», — добавил Иван Белозерцев.

Местные жительницы предложили губернатору привлечь к ремонту дороги организацию, грузовики которой разбивают дорогу. Он отметил, что на это обязательно необходимо обратить внимание.

«Нужно выехать на место с инспекторской проверкой, оценить ситуацию. Пусть организация делает грунтовые дороги и перевозит по ним грузы, а не разбивает то, что мы ремонтируем. Если они хотят ездить по существующим трассам, нужно соблюдать нагрузку на ось, не превышая существующие нормативы. […] Нужно ставить весовой контроль на дороге, добиваться выполнения требований законодательства, отстаивать интересы граждан», — пояснил глава региона.

Жительница Башмаково Татьяна Синицына просила отремонтировать дорогу на улице Пацаева. Иван Белозерцев поручил главе администрации района Тамаре Павлуткиной обеспечить подготовку проектно-сметной документации на дорогу в щебеночном исполнении.

«Определите сумму. Я подумаю, как можно оказать помощь», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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