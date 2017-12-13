В пензенской библиотеке впервые прошла творческая встреча «Не скучен день до вечера» Общество

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Творческая встреча «Не скучен день до вечера», в которой приняли участие инвалиды, впервые состоялась в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

Фото: пензенская областная организация ВОИ

Он пояснил, что мероприятие получилось комплексным — сначала в фойе была проведена выставка-продажа работ инвалидов, затем состоялся концерт народной песни от бессоновских артистов, после чего театральная студия «Шаг» из Заречного показала спектакль «Именины тут или что?», поставленный на средства гранта.

«Пришли инвалиды со всего города, даже мест в лермонтовском зале не хватило — около 100 человек», — отметил собеседник агентства.

Валерий Тимошкин выразил уверенность в том, что в дальнейшем творческие вечера для инвалидов с участием артистов театральной студии «Шаг» будут проводиться регулярно.

«Очень интересно было, всем понравилось», — добавил он.

Мероприятие было организовано пензенской областной организацией Всероссийского общества инвалидов, фондом «Гражданский Союз» и домом культуры «Дружба».