EN
19:53:58 Среда, 13 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги
СРОЧНО На бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина завели уголовное дело

Вышел в свет второй том пензенской юридической энциклопедии

17:25 | 13.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Второй том энциклопедии «История становления пензенской юридической школы» вышел в свет.

Вышел в свет второй том пензенской юридической энциклопедии

Фото: Liblermont.ru

Он посвящен истории возникновения и развития трех структур — прокуратуры, Следственного комитета и органов госбезопасности.

Особое внимание уделяется конкретным людям, уроженцам Пензенской области, которые формировали пензенскую юридическую школу на протяжении 200 лет.

Экземпляр новой книги передан в дар пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, отмечается на сайте учреждения культуры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая книга четырехтомной энциклопедии «История становления пензенской юридической школы», посвященная истории полиции, судебного и исправительного направлений, вышла в свет тиражом 145 экземпляров летом 2017 года за счет субсидий правительства Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив.
Актуальное
Читайте также
В Пензе подземные пешеходные переходы ждет косметический ремонт От «Т Плюс» потребовали создать в Пензе нештатные аварийно-спасательные формирования
Мужчина проведет в колонии 12 лет за насилие над дочерью знакомой на автомойке в Пензе Пожарные Заречного получили новый спецавтомобиль
Подземный переход у «Буратино» в Пензе будет освещаться круглосуточно со следующей недели В Пензе патриотический фестиваль «Варяг» объединит более 120 участников
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver