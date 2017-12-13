Вышел в свет второй том пензенской юридической энциклопедии Общество Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Второй том энциклопедии «История становления пензенской юридической школы» вышел в свет. Фото: Liblermont.ru Он посвящен истории возникновения и развития трех структур — прокуратуры, Следственного комитета и органов госбезопасности. Особое внимание уделяется конкретным людям, уроженцам Пензенской области, которые формировали пензенскую юридическую школу на протяжении 200 лет. Экземпляр новой книги передан в дар пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, отмечается на сайте учреждения культуры. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая книга четырехтомной энциклопедии «История становления пензенской юридической школы», посвященная истории полиции, судебного и исправительного направлений, вышла в свет тиражом 145 экземпляров летом 2017 года за счет субсидий правительства Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив. Нашли ошибку в тексте?

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