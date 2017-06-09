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Издана юридическая энциклопедия Пензенской области

09:33 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Первая книга энциклопедии «История становления пензенской юридической школы» вышла в свет тиражом 145 экземпляров.

Издана юридическая энциклопедия Пензенской области

Фото: Oblsud.penza.ru

Книга издана за счет субсидий правительства Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив.

Энциклопедия будет состоять из четырех томов, в которые войдет информация о создании и функционировании в Пензенской области организаций и ведомств, деятельность которых связана с юриспруденцией и законотворчеством, — адвокатуры, нотариата, Законодательного собрания Пензенской области, министерства юстиции региона, а также о людях, посвятивших свою жизнь служению закону.

В первой книге речь идет об истории полиции, а также судебного и исправительного направления. Особое внимание уделяется конкретным людям, уроженцам Пензенской области, которые формировали юридическую школу на протяжении 200 лет.

Над главами о полиции и тюремном ведомстве работал кандидат исторических наук Андрей Грачев, а раздел о суде подготовил ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов. Часть фотографий для энциклопедии предоставил краевед Игорь Шишкин.

Во втором томе издания будет рассказано о ФСБ, прокуратуре и Следственном комитете, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
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