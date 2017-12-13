В Пензе появится вытрезвитель Общество

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Вопрос о передаче здания по адресу: Пенза, улица Воронежская, 1А, в муниципальную собственность с целью создания специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, рассмотрен в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности в среду, 13 декабря.

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«Отдельно стоящее здание соответствует всем требованиям, предъявляемым к учреждениям этого типа. Пункт будет находиться на балансе социального управления Пензы и выполнять роль соцучреждения», — пояснила начальник управления муниципального имущества администрации города Наиля Алюшева.

В свою очередь первый вице-мэр Сергей Волков добавил, что вытрезвитель будет предназначен лишь для лиц, состояние которых не требует медицинского вмешательства.

«В случае установления медицинским работником заключения, что жизни человека ничего не угрожает, он будет помещаться в данное учреждение и находиться там до полного вытрезвления», — сказал он.

Сергей Волков уточнил также, что здание находится в хорошем состоянии и не требует больших вложений.

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«Планируем сделать ограждение по периметру, установить душевую кабину. Готовится соответствующее постановление, чтобы с 1 января 2018 года учреждение начало работу», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в целях безопасности в вытрезвителе планируется разместить охрану, решается вопрос о нахождении в здании поста полиции.

В настоящее время лица, находящиеся в алкогольном опьянении и утратившие способность самостоятельно передвигаться, доставляются в дежурную часть органов внутренних дел, где отсутствуют условия для их содержания.

Согласно официальным данным, в 2016 году в Пензенской области двое нетрезвых граждан, доставленных в дежурную часть, скончались из-за несвоевременного оказания им профессиональной медицинской помощи.