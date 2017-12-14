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Четверо жителей Пензенской области удостоены благодарностей и грамот президента России

12:29 | 14.12.2017 | Общество

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Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Четверо жителей Пензенской области удостоены благодарностей и грамот президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение подписано 12 декабря.

Четверо жителей Пензенской области удостоены благодарностей и грамот президента России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой награжден тракторист ООО «Мегаферма» Кузнецкого района Джафяр Кудакаев.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России объявлена мастеру участка бумажного производства ОАО «Маяк» Сергею Исакину, председателю правления пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Екатерине Банновой и маляру ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Наталье Ермошиной.
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