Четверо жителей Пензенской области удостоены благодарностей и грамот президента России Общество Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Четверо жителей Пензенской области удостоены благодарностей и грамот президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение подписано 12 декабря. Фотография © PenzaNews Купить фотографию За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой награжден тракторист ООО «Мегаферма» Кузнецкого района Джафяр Кудакаев. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России объявлена мастеру участка бумажного производства ОАО «Маяк» Сергею Исакину, председателю правления пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Екатерине Банновой и маляру ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Наталье Ермошиной. Нашли ошибку в тексте?

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