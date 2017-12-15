В Пензе кубок «Новатора» пройдет 16 декабря Общество

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Межшкольные соревнования на кубок молодежного отряда «Новатор» состоятся на базе дворца детского и юношеского творчества в Пензе в субботу, 16 декабря.

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Участниками мероприятия станут сборные образовательных учреждений, входящих в пензенскую «Лигу новых школ» — по четыре ученика и одному координатору от каждого.

Команды в экономической игре станут производственными фирмами. Школьникам предстоит продемонстрировать полный цикл от закупки ресурсов и производства товара до его продажи. Выиграет фирма, которая заработает наибольшее количество «денежных знаков».

Также в рамках мероприятия состоится награждение победителей интернет-конкурса «НоваторWeb». Для координаторов школ-участниц программы «1000- list-nick» пройдет оргсовещание.

Кубок проводится в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick». Организаторами являются Минпром и Минобразования Пензенской области, а также отдел молодежных инновационных программ регионального объединения бизнес-инкубаторов.

Программные мероприятия начнутся в 10.00, сообщает пресс-служба пензенского министерства образования.