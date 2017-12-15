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Выставочный комплекс деревянного домостроения будет открыт у Свердловского моста в Пензе

14:57 | 15.12.2017 | Общество

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Выставочный комплекс деревянного домостроения в натуральную величину планируется разместить на открытой площадке у Свердловского моста в Пензе в 2018 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Выставочный комплекс деревянного домостроения будет открыт у Свердловского моста в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все желающие смогут посетить экспозицию, где будут представлены деревянные дома с использованием современных материалов, технологии для постройки дома, инженерного оснащения, отделки и обустройства жилища», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что выставка рассчитана на покупателей – частных лиц, заинтересованных приобрести готовый деревянный дом или построить его по проекту, а также представителей строительных компаний, архитекторов и дизайнеров.

«В настоящее время Минпромом Пензенской области разрабатывается каталог региональных производителей, выпускающих комплекты деревянных строений из клееного бруса, а также производителей кровельных покрытий и строительных материалов», — отметили в министерстве.
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