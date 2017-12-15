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Акцию с гробом у пензенского Минздрава расценили как мелкое хулиганство

17:15 | 15.12.2017 | Общество

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Административная ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» грозит двоим гражданам после акции, в ходе которой неизвестные в масках с изображением министра здравоохранения главы Минздрава Пензенской области Владимира Стрючкова принесли гроб и похоронный венок к зданию министерства на улице Некрасова.

Акцию с гробом у пензенского Минздрава расценили как мелкое хулиганство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время в отделе полиции №1 в отношении двоих граждан составляется административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что речь идет о лицах, причастных к нарушению общественного порядка и нормального функционирования министерства здравоохранения региона, не уточнив при этом их фамилий.

Вместе с тем пресс-секретарь регионального отделения движения «Левый фронт» Сергей Падалкин сообщил, что один из протоколов составлен в отношении него.

«За акцию прямого действия у Минздрава на меня составлен протокол за мелкое хулиганство. Оставляют в камере до утра. Отдел полиции 1 на Некрасова», — написал он на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в пятницу, 15 декабря, два человека в масках с изображением главы Минздрава Пензенской области Владимира Стрючкова принесли гроб и похоронный венок к зданию министерства на улице Некрасова.

На гроб, обитый бордовой тканью, был прикреплен лист бумаги со словами «Медицина Пензенской области», а надпись на ленте венка гласила: «Нашей медицине от «Левого фронта».

По словам пресс-секретаря регионального отделения движения «Левый фронт» Сергея Падалкина, проведенная акция символизирует гибель и похороны медицины, к которым фактически привела оптимизация системы здравоохранения.
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